november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különleges koncert

1 órája

Égi és földi szerelmekről muzsikálnak, énekelnek

Címkék#hegedű#Molnár István#Tisza Boglárka#városi könyvtár

Kaszás Endre
Égi és földi szerelmekről muzsikálnak, énekelnek

November 8-án egy rendkívül érdekes hangverseny lesz a Szigetváron, a Molnár Imre Városi Könyvtárban. 

A Hírës Pannónia Régizenei Együttes Égi és földi szerelem - a zsoltároktól a madrigálokig címmel 2025. november 8-án szombaton 17 órai kezdettel hangversenyt ad a szigetvári Molnár Imre Városi Könyvtárban. A zenekar 2002 óta játssza a XIII–XVIII. századok magyar és európai zenéjét, a szombati koncerten a közönség zsoltárokból, Balassi Bálint kevéssé ismert himnuszaiból és nyugat-európai madrigálokból hallhat válogatást.

Az együttes tagjai:

· Békési-Marton Csaba - ének, lant, tenorfurulya

· Bőszné Dr. Murányi Edit - gordonka, basszusrebek, ének

· Hoffer Frigyes - brácsa, ének

· Molnár István - ütőhangszerek, lant, ének

· Dr. Murányi Zsófia - hegedű, rebek, ének

· Radicsné Andrásfalvy Csenge - ének, hárfa

· Tisza Boglárka - ének, alt- és tenorfurulya

A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu