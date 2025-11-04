Égi és földi szerelmekről muzsikálnak, énekelnek

November 8-án egy rendkívül érdekes hangverseny lesz a Szigetváron, a Molnár Imre Városi Könyvtárban.

A Hírës Pannónia Régizenei Együttes Égi és földi szerelem - a zsoltároktól a madrigálokig címmel 2025. november 8-án szombaton 17 órai kezdettel hangversenyt ad a szigetvári Molnár Imre Városi Könyvtárban. A zenekar 2002 óta játssza a XIII–XVIII. századok magyar és európai zenéjét, a szombati koncerten a közönség zsoltárokból, Balassi Bálint kevéssé ismert himnuszaiból és nyugat-európai madrigálokból hallhat válogatást.