Egy életre megtanulták, hogyan kell életet menteni

Az orvoskar honlapjának beszámolója szerint októberben immár harmadik alkalommal rendezték meg a Skill Race elnevezésű orvosi készségversenyt, amelyen öt hazai és határon túli egyetem csapatai vettek részt. A feladatok az elsősegélynyújtástól a komplex sürgősségi helyzetek kezeléséig terjedtek, a hallgatók valósághű szimulációkban bizonyíthatták tudásukat.

A verseny során tizenkét orvos- és tíz fogorvoshallgató csapat mérte össze erejét. A szervezők idén számos új elemmel bővítették a programot, köztük úgynevezett scenario alapú állomásokkal, amelyek az életszerű helyzetgyakorlatokra helyezték a hangsúlyt. A bírói munka és az értékelés is a korábbi tapasztalatokra építve vált még pontosabbá.

A rendezvény célja, hogy a fiatal orvosok és fogorvosok nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tudásukat is fejlesszék – hiszen a gyors döntés és a precíz mozdulat sokszor szó szerint életet menthet. A Skill Race így nem csupán verseny, hanem a jövő orvosainak felkészítő terepe, ahol a tudás mellett a csapatszellem is győz.