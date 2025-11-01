Egy életre megtanulták, hogyan kell életet menteni

november 1., szombat

Rekordszámú, huszonkét csapat mérte össze tudását a PTE ÁOK Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központjában megrendezett Skill Race versenyen. Az idei esemény először határon túli résztvevőket is fogadott, ezzel új szintre emelve a gyakorlati orvosképzési megmérettetést.

Az orvoskar honlapjának beszámolója szerint októberben immár harmadik alkalommal rendezték meg a Skill Race elnevezésű orvosi készségversenyt, amelyen öt hazai és határon túli egyetem csapatai vettek részt. A feladatok az elsősegélynyújtástól a komplex sürgősségi helyzetek kezeléséig terjedtek, a hallgatók valósághű szimulációkban bizonyíthatták tudásukat.

A verseny során tizenkét orvos- és tíz fogorvoshallgató csapat mérte össze erejét. A szervezők idén számos új elemmel bővítették a programot, köztük úgynevezett scenario alapú állomásokkal, amelyek az életszerű helyzetgyakorlatokra helyezték a hangsúlyt. A bírói munka és az értékelés is a korábbi tapasztalatokra építve vált még pontosabbá.

A rendezvény célja, hogy a fiatal orvosok és fogorvosok nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tudásukat is fejlesszék – hiszen a gyors döntés és a precíz mozdulat sokszor szó szerint életet menthet. A Skill Race így nem csupán verseny, hanem a jövő orvosainak felkészítő terepe, ahol a tudás mellett a csapatszellem is győz.

 

 

