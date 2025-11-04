Egy szál virág és egy mécses: a hősök előtt tisztelegtek Pécsen

Az eseményen részt vett Hoppál Péter országgyűlési képviselő, Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke és Czukor Antal, az ’56-os Szövetség megyei elnöke is. A szervezők arra kértek minden résztvevőt, hogy hozzanak magukkal egy szál virágot és mécsest, melyeket közösen helyeztek el a megemlékezés végén. A rendezvényt a Baranya Vármegyei Önkormányzat szervezte, tiszteletet adva azoknak, akik a szabadságért és függetlenségért áldozták életüket az 1956-os események során.