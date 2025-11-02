Ez aztán hatalmas: kapitális méretű harcsát fogott egy horgász Mohácsnál

A párját ritkító fogásról a Bushó Fishing csapata számolt be. Azt írták, a csónakba horgásztársa, Titzz László segített beemelni a hatalmas halat. Hozzátették:

természetesen a jó harcsa visszakerült a helyére, mert a nagy harcsa mindig párban jár.

A halat úgynevezett vertikális pergető módszerrel sikerült horogra csalni. Ennek lényege, hogy a ragadozók számára kívánatos mozgást nem a műcsali oldalirányú, hanem függőleges mozgatásával érik el. Súlyát tekintve tudomásunk szerint ez a hal tartja mától a magyarországi dunai rekordot. 2024 szeptemberében Süttőnél egy 240 cm-es, 91 kg-os harcsa akadt horogra, ez a leghosszabb kifogott példány.

A Duna eddigi legnagyobb számító harcsáját 2025 márciusában fogták ki a Duna romániai szakaszán: egy 287 cm hosszú és 137 kg tömegű példányt.