Fogcsikorgató borzongás vár ránk Komlón

A Mini Zoo családias kis állatkertként működik Komlón, ahol „a természet bája és az állatok közelsége” az alapfilozófia. Az intézmény vezetője, Faragó Endre 2018-ban elnyerte „Komló Város Idegenforgalmi Díját” az állatkertért végzett áldozatos munkáért – bizonyítva, hogy a Mini Zoo nemcsak szórakozás, hanem közösségi érték is.

Az eseményen résztvevők számíthatnak arra, hogy a Mini Zoo igazán különleges hangulattal fogja elvarázsolni őket – a délutáni és esti program során különféle látványosságokkal, interaktív élményekkel és persze az állatokkal való találkozással készülnek a szervezők.

A rendezvény ideális kikapcsolódás lehet családoknak, baráti társaságoknak vagy bárkinek, aki egy kis izgalmat és vidámságot keres november első napján.