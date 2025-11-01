1 órája
Fogcsikorgató borzongás vár ránk Komlón
November 1-jén, délután kettőtől rendezik meg a Mini Zoo Halloween-t a komlói állatkertben – a látogatókat egy különleges, boszorkányos hangulatú estével várják.
A Mini Zoo családias kis állatkertként működik Komlón, ahol „a természet bája és az állatok közelsége” az alapfilozófia. Az intézmény vezetője, Faragó Endre 2018-ban elnyerte „Komló Város Idegenforgalmi Díját” az állatkertért végzett áldozatos munkáért – bizonyítva, hogy a Mini Zoo nemcsak szórakozás, hanem közösségi érték is.
Az eseményen résztvevők számíthatnak arra, hogy a Mini Zoo igazán különleges hangulattal fogja elvarázsolni őket – a délutáni és esti program során különféle látványosságokkal, interaktív élményekkel és persze az állatokkal való találkozással készülnek a szervezők.
A rendezvény ideális kikapcsolódás lehet családoknak, baráti társaságoknak vagy bárkinek, aki egy kis izgalmat és vidámságot keres november első napján.