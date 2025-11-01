november 1., szombat

Marianna névnap

Mini Zoo Halloween

Fogcsikorgató borzongás vár ránk Komlón

November 1-jén, délután kettőtől rendezik meg a Mini Zoo Halloween-t a komlói állatkertben – a látogatókat egy különleges, boszorkányos hangulatú estével várják.

A Mini Zoo családias kis állatkertként működik Komlón, ahol „a természet bája és az állatok közelsége” az alapfilozófia. Az intézmény vezetője, Faragó Endre 2018-ban elnyerte „Komló Város Idegenforgalmi Díját” az állatkertért végzett áldozatos munkáért – bizonyítva, hogy a Mini Zoo nemcsak szórakozás, hanem közösségi érték is.

Az eseményen résztvevők számíthatnak arra, hogy a Mini Zoo igazán különleges hangulattal fogja elvarázsolni őket – a délutáni és esti program során különféle látványosságokkal, interaktív élményekkel és persze az állatokkal való találkozással készülnek a szervezők.

A rendezvény ideális kikapcsolódás lehet családoknak, baráti társaságoknak vagy bárkinek, aki egy kis izgalmat és vidámságot keres november első napján.

 

