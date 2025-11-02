Fotóbemutatóval folytatódik a szabadegyetem

Novemberben is tovább folytatódik a Bólyi Nyugdíjasok Szabadegyeteme. November 20-án egy újabb érdekes témával várják a hallgatóságot az Erzsébet Vigadó mozitermében. Immár tizedik éve tart a nagy sikerű programsorozat, amelynek során a havi rendszerességgel megtartott órákon kutatók, történészek, egyetemi tanárok tartanak előadásokat a nyugdíjasokat érdeklő témákban. Novemberben Bóly történetét képeken mutatja be Laufer László fotóriporter a szabadegyetem hallgatóságának.