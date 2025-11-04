Ha te felismered őket, akkor ott a helyed a versenyen!

A Pécsi Vásárcsarnok november 10-én különleges programmal várja a természetbarátokat: megrendezik az I. Pécsi Gombafelismerő Versenyt, ahol amatőrök és hobbigombászok mérhetik össze tudásukat. A résztvevőknek húsz perc alatt harminc különböző gombafajt kell felismerniük – nem kis kihívás még a tapasztalt gyűjtőknek sem. A versenyt két ismert gombaszakellenőr, köztük Orbán Imre felügyeli, így a szakmai hitelesség garantált. A legjobbak vásárlási utalványokat és oklevelet kapnak, de a fő cél nem a díj, hanem a tanulás és a közösségi élmény. Az ingyenes programra november 7-ig lehet jelentkezni, a helyek száma korlátozott. A gombák világa iránt érdeklődők számára ez a hétfő délelőtt igazi kalandot ígér a Vásárcsarnok standjai között.

Jelentkezni ezen a linken keresztül lehet!