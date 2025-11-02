november 2., vasárnap

Nem egyszerű

Egy színes ünnep, vagy a magyar hagyományokat gyalázása? Így vélekednek a halloweenről olvasóink!

Október végén évről évre fellángol a vita: helye van-e a halloweeni szokásoknak Magyarországon, vagy ez már a hagyományaink háttérbe szorulását jelenti? A halloween napja sokak számára csupán vidám beöltözős ünnep, mások szerint viszont az emlékezés méltóságát veszélyezteti.

Jusztin Levente

Az utóbbi években egyre több töklámpás, jelmez és narancsszínű dekoráció jelenik meg Magyarországon és Baranya-szerte október végén. A Halloween mára nemcsak az angolszász országokban, hanem nálunk is terjed: iskolákban, bárokban, sőt óvodákban is rendeznek beöltözős programokat. A kérdés viszont évről évre felmerül: vajon a modern, vidám halloween elnyomja-e a magyar hagyományokat, vagy megférhet a mindenszentek és a halottak napja mellett?

Halloween napja Baranya
Eljött Halloween napja – de van keresnivalója a magyar kultúrában?
Fotó: MW

A magyar kultúrában másik napokon emlékezünk

A hagyományos magyar kultúrában november első két napja a csendes megemlékezés ideje. Mindenszentek, november 1-jén, a katolikus egyház ünnepe, amikor minden szentre emlékezünk – nem csak azokra, akiket név szerint ismerünk. Halottak napján, november 2-án pedig elhunyt szeretteink előtt tisztelgünk: gyertyát gyújtunk, virágot viszünk a sírokra, és csendben emlékezünk. Ez az időszak sok család számára az elmúlás és a szeretet csendes megéléséről szól.

Ezzel szemben a Halloween – amely október 31-én zajlik – teljesen más hangulatot képvisel. Pogány eredetű kelta ünnepből nőtte ki magát, az ősök szellemeinek elűzésétől indult, majd az amerikai kultúrában alakult át a mai, vidámabb formájába. A jelmezek, a „Trick or Treat” (csokit vagy csínyt) játék és a töklámpások mára világszerte a halloween szimbólumai.

Halloween napja – így vélekednek róla olvasóink

Olvasóink véleménye is megoszlik. Rengetegen határozottan elutasítják: 

Egyértelműen nincs helye nálunk Magyarországon

 – írta egyikük. Mások viszont nyitottabbak: 

Ha eléggé visszamegyünk, a karácsony és a Mikulás sem magyar szokás. Ami embereket szórakoztat, gyerekeket vidámmá tesz, miért ne lehetne helye bárhol a világban?

 Többen úgy látják, nem kell választani a kettő között: 

A Halloween a vidámságról, a jelmezekről és a közösségről szól, a Mindenszentek pedig az emlékezésről és a tiszteletről. Magyarország elég gazdag kultúrában ahhoz, hogy mindkettőt ünnepeljük.

A válasz tehát talán az arany középútban rejlik. A Halloween lehet játékos, közösségépítő alkalom, ha közben nem feledkezünk meg arról, hogy a magyar hagyományok lényege a tisztelet és az emlékezés. A temetői gyertyafény és a töklámpás fénye akár együtt is megférhet – ha tudjuk, mikor minek van a helye.

 

