Egy színes ünnep, vagy a magyar hagyományokat gyalázása? Így vélekednek a halloweenről olvasóink!

Az utóbbi években egyre több töklámpás, jelmez és narancsszínű dekoráció jelenik meg Magyarországon és Baranya-szerte október végén. A Halloween mára nemcsak az angolszász országokban, hanem nálunk is terjed: iskolákban, bárokban, sőt óvodákban is rendeznek beöltözős programokat. A kérdés viszont évről évre felmerül: vajon a modern, vidám halloween elnyomja-e a magyar hagyományokat, vagy megférhet a mindenszentek és a halottak napja mellett?

Eljött Halloween napja – de van keresnivalója a magyar kultúrában?

A magyar kultúrában másik napokon emlékezünk

A hagyományos magyar kultúrában november első két napja a csendes megemlékezés ideje. Mindenszentek, november 1-jén, a katolikus egyház ünnepe, amikor minden szentre emlékezünk – nem csak azokra, akiket név szerint ismerünk. Halottak napján, november 2-án pedig elhunyt szeretteink előtt tisztelgünk: gyertyát gyújtunk, virágot viszünk a sírokra, és csendben emlékezünk. Ez az időszak sok család számára az elmúlás és a szeretet csendes megéléséről szól.

Ezzel szemben a Halloween – amely október 31-én zajlik – teljesen más hangulatot képvisel. Pogány eredetű kelta ünnepből nőtte ki magát, az ősök szellemeinek elűzésétől indult, majd az amerikai kultúrában alakult át a mai, vidámabb formájába. A jelmezek, a „Trick or Treat” (csokit vagy csínyt) játék és a töklámpások mára világszerte a halloween szimbólumai.

Halloween napja – így vélekednek róla olvasóink

Olvasóink véleménye is megoszlik. Rengetegen határozottan elutasítják:

Egyértelműen nincs helye nálunk Magyarországon

– írta egyikük. Mások viszont nyitottabbak:

Ha eléggé visszamegyünk, a karácsony és a Mikulás sem magyar szokás. Ami embereket szórakoztat, gyerekeket vidámmá tesz, miért ne lehetne helye bárhol a világban?

Többen úgy látják, nem kell választani a kettő között:

A Halloween a vidámságról, a jelmezekről és a közösségről szól, a Mindenszentek pedig az emlékezésről és a tiszteletről. Magyarország elég gazdag kultúrában ahhoz, hogy mindkettőt ünnepeljük.

A válasz tehát talán az arany középútban rejlik. A Halloween lehet játékos, közösségépítő alkalom, ha közben nem feledkezünk meg arról, hogy a magyar hagyományok lényege a tisztelet és az emlékezés. A temetői gyertyafény és a töklámpás fénye akár együtt is megférhet – ha tudjuk, mikor minek van a helye.