Elképesztő, mennyiért vehetünk használt autót Baranyában!

A jelenlegi gazdasági helyzetben 200 ezer forint már egy átlagos szervízdíjat sem fedez biztosan, nemhogy egy azonnal használható, működőképes használt autót. Ennek ellenére sokan ekkora összeggel vágnak neki első járművük megvásárlásának. Felmerül tehát a kérdés: mit kapunk ma ennyiért Baranyában, és melyik a legolcsóbb választás? A kutatást a hasznaltauto.hu oldalon végeztük, kizárólag érvényes műszakival és magyar papírokkal rendelkező járművekre szűrve. Ez alapvető feltétel, ha nem felújításra, hanem használható közlekedési eszközre vágyunk.

Meglepő, de 100 ezer forintért már működő használt autót találunk Baranya vármegyében! Forrás: hasznaltauto.hu

Ebben az árkategóriában többnyire 20–25 éves, kis kategóriás, benzines modellek találhatók. Egy részük működőképes, de szinte mindegyiken akad némi rozsdásodás vagy esztétikai hiba. Gyakori, hogy a közelgő műszaki vizsga miatt kerülnek eladásra, ezért fokozott figyelem szükséges. A legtöbb első autót kereső fiatal városi közlekedésre használja a kocsit, rövid távokra és kevés utassal. Ilyen esetben nem kell túlkomplikálni a döntést: egy egyszerű, gazdaságos, könnyen szervizelhető autó bőven elegendő.

A használtautó-vásárlás legnagyobb hibája, ha valaki csupán külső vagy vágy alapján választ. Hiába vonzó egy nagyobb, terepjáró jellegű modell, ha főként városban járunk vele, nehézkes lehet a parkolás, és felesleges a fogyasztása. Fontos, hogy a jármű típusa és tudása igazodjon a mindennapi igényekhez.

Sokan minden előnyt egyetlen autóban keresnek: legyen tágas, mégis könnyű parkolni vele; legyen erős, de keveset fogyasszon; legyen modern, de ne kerüljön sokba. Ilyen kompromisszummentes megoldás sajnos nem létezik. Ha valaki különféle igényekhez más-más funkciókat szeretne, hosszabb távon akár két autó fenntartása is logikus döntés lehet.

Itt az öt legolcsóbb használt autó Baranyában:

5. Daewoo Matiz (2000): 220 000 forint

Motor adatok: 796 cm³ - benzin - 52 LE

Kilométeróra-állás: 134 665 km

Ajtók száma: 5

Műszaki vizsga érvényessége: 2026/8

Daewoo Matiz (2000): 220 000 forint. Forrás: hasznaltauto.hu

4. KIA Sephia (1999): 200 000 forint

Motor adatok: 1 498 cm³ - benzin - 88 LE

Kilométeróra-állás: 292 783 km

Ajtók száma: 5

Műszaki vizsga érvényessége: 2025/11