Ne maradjon le senki – elképesztő égi jelenség várható szerdán, mehetnek a fényképek a telefonra!

November 5-én ismét különleges látványban lesz részünk: megérkezik a Hód Hold, az év egyik legfényesebb és leglátványosabb szuperholdja. A Hód Hold nemcsak a csillagászat kedvelőinek, hanem a természet szerelmeseinek is felejthetetlen élményt ígér.

Jusztin Levente

A Hód Hold, angol nevén Beaver Supermoon, az észak-amerikai indián hagyományokból kapta nevét – ez volt az az időszak, amikor a hódok gátakat építettek a télre készülve. A 2025-ös Hód Hold különösen látványos lesz, mivel a Hold perigeumhoz, vagyis a Földhöz legközelebbi pontjához közel jár majd. Ennek köszönhetően az átlagnál nagyobbnak és fényesebbnek tűnik majd, arany fénnyel ragyogva be a novemberi égboltot.

Hód Hold Baranya
Újabb érdekes égi jelenséget láthatunk, itt a Hód Hold!
Fotó: MW

Az egyik legkülönlegesebb látványt fogja nyújtani a Hód Hold

A fényes telihold ezúttal a Kos csillagkép irányában lesz látható, ezért mondhatjuk, hogy a Hód Hold a Kos jegyben születik meg. A Hold felszíni kráterei és árnyékai távcső nélkül is kivehetők lesznek, de egy kisebb teleszkóp segítségével különösen részletgazdag élményt nyújt. A szuperhold a Földtől ilyenkor mintegy 356 ezer kilométerre található, vagyis közelebb, mint egy átlagos telihold idején – ettől tűnik nagyobbnak és fényesebbnek.

Baranya vármegyéből is kiválóan megfigyelhető lesz az égi jelenség. A Zengő kilátó, amelyet idén az Év Kilátójának választottak, ideális helyszín lehet a Hold megfigyelésére. A Mecsek legmagasabb pontjáról, a 682 méter magas Zengőről tiszta időben páratlan panoráma nyílik, így innen szabad szemmel is különleges látványt nyújt majd a novemberi szuperhold.

Aki teheti, ne hagyja ki ezt a ritka csillagászati eseményt: a Hód Hold fényében fürdő őszi táj nemcsak a természetjáróknak, hanem a fotósoknak is inspiráló élményt kínál.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
