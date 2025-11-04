Megszűnnek a fizetőkapuk a horvát autópályán! – mutatjuk a részleteket

Teljes digitalizációba kezdett Horvátország az autópálya-hálózatán: a fizetőkapus rendszer fokozatos megszüntetésével bevezetik a Crolibertas névre keresztelt, megállás nélküli elektronikus útdíjfizetést – írja a Világgazdaság. A fejlesztés célja, hogy az ország egész területén zökkenőmentessé és gyorsabbá tegye az autós közlekedést, miközben megszűnnek a torlódások és a készpénzes fizetésből adódó fennakadások.

Horvátország megszünteti az autópályás fizetőkapukat, a baranyaiak is jól járhatnak

Fotó: Löffler Péter

Horvátország teljesen automatizálja az útdíjfizetést

A horvát autópálya-kezelő vállalat (HAC) bejelentése szerint a rendszer telepítése már elindult az A3-as autópályán, Zágráb és Eszék között. Az első portálokat a Popovača és Novska közötti szakaszon helyezik el, az éjszakai munkálatok pedig úgy zajlanak, hogy a lehető legkevésbé zavarják a forgalmat. A fejlesztés keretében összesen 212 modern útdíjportált állítanak fel, emellett informatikai központokat és adatfeldolgozó rendszereket is kialakítanak.

A Crolibertas rendszer két bevált technológiát egyesít: a DSRC-érzékelők az ENC-eszközt használó járművek számára teszik lehetővé az érintésmentes fizetést, akár 130 km/órás sebességnél is, míg az ALPR rendszámfelismerő rendszer a külföldi autósoknak kínál egyszerű megoldást egy mobilalkalmazáson keresztül. A jövőben így nem lesz szükség készpénzre vagy hagyományos autópálya-matricára – minden elektronikusan történik.

Ezzel Horvátország az elsők között lehet Közép-Európában, ahol teljesen automatizált, megállás nélküli útdíjszedés működik. Az új rendszer nemcsak gyorsabbá, hanem biztonságosabbá is teszi a közlekedést, hiszen eltűnnek a kapuknál kialakuló torlódások, és csökken a balesetveszély.

Baranya lakóinak ez jó hír lehet, érdemes figyelni

A digitalizációval párhuzamosan szigorodtak a közlekedési szabályok is: november 1-jétől kötelező a tompított fényszóró használata nappal is, november 15. és március 15. között pedig minden főúton és autópályán csak téli vagy M+S jelölésű négyévszakos gumi használható. Aki nyári gumival közlekedik, annak hóláncot is magával kell vinnie. A szabályszegőkre komoly bírságok várnak.