november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új korszak kezdődik

1 órája

Megszűnnek a fizetőkapuk a horvát autópályán! – mutatjuk a részleteket

Címkék#rendszer#Baranya#eszköz#autópálya#jármű

Horvátországban új korszak kezdődik az autópályákon: megszűnnek a fizetőkapuk, és teljesen automatizált, érintkezésmentes útdíjfizetési rendszer lép életbe. A fejlesztés különösen fontos hír Baranya vármegye lakóinak is, hiszen nemrég adták át a Magyarországot és Horvátországot összekötő autópályaszakaszt, ami új lehetőségeket nyit a határ menti közlekedésben.

Jusztin Levente

Teljes digitalizációba kezdett Horvátország az autópálya-hálózatán: a fizetőkapus rendszer fokozatos megszüntetésével bevezetik a Crolibertas névre keresztelt, megállás nélküli elektronikus útdíjfizetést – írja a Világgazdaság. A fejlesztés célja, hogy az ország egész területén zökkenőmentessé és gyorsabbá tegye az autós közlekedést, miközben megszűnnek a torlódások és a készpénzes fizetésből adódó fennakadások.

Horvátország autópálya Crolibertas
Horvátország megszünteti az autópályás fizetőkapukat, a baranyaiak is jól járhatnak
Fotó: Löffler Péter

Horvátország teljesen automatizálja az útdíjfizetést

A horvát autópálya-kezelő vállalat (HAC) bejelentése szerint a rendszer telepítése már elindult az A3-as autópályán, Zágráb és Eszék között. Az első portálokat a Popovača és Novska közötti szakaszon helyezik el, az éjszakai munkálatok pedig úgy zajlanak, hogy a lehető legkevésbé zavarják a forgalmat. A fejlesztés keretében összesen 212 modern útdíjportált állítanak fel, emellett informatikai központokat és adatfeldolgozó rendszereket is kialakítanak.

A Crolibertas rendszer két bevált technológiát egyesít: a DSRC-érzékelők az ENC-eszközt használó járművek számára teszik lehetővé az érintésmentes fizetést, akár 130 km/órás sebességnél is, míg az ALPR rendszámfelismerő rendszer a külföldi autósoknak kínál egyszerű megoldást egy mobilalkalmazáson keresztül. A jövőben így nem lesz szükség készpénzre vagy hagyományos autópálya-matricára – minden elektronikusan történik.

Ezzel Horvátország az elsők között lehet Közép-Európában, ahol teljesen automatizált, megállás nélküli útdíjszedés működik. Az új rendszer nemcsak gyorsabbá, hanem biztonságosabbá is teszi a közlekedést, hiszen eltűnnek a kapuknál kialakuló torlódások, és csökken a balesetveszély.

Baranya lakóinak ez jó hír lehet, érdemes figyelni

A digitalizációval párhuzamosan szigorodtak a közlekedési szabályok is: november 1-jétől kötelező a tompított fényszóró használata nappal is, november 15. és március 15. között pedig minden főúton és autópályán csak téli vagy M+S jelölésű négyévszakos gumi használható. Aki nyári gumival közlekedik, annak hóláncot is magával kell vinnie. A szabályszegőkre komoly bírságok várnak.

Mindez a baranyai autósokat is érinti, hiszen az új Magyarország–Horvátország autópálya-összeköttetés révén egyre több magyar közlekedik a déli szomszéd ország útjain. Az új rendszer gyorsabb, kényelmesebb és biztonságosabb utazást ígér minden határon átkelő számára, így Baranya lakóinak is érdemes felkészülniük a digitális útdíjfizetés korszakára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu