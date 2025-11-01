Idén is várják közös mécsesgyújtásra az emlékezőket a mohácsi temetőben

november 1., szombat

A római katolikus temető és a református temető november 3-áig reggel hét és este kilenc óra között kereshető fel, azt követően pedig már a téli nyitvatartás szerint, délután hat óráig, közölte az üzemeltető. A mohácsi temetőben idén is lesz közös mécsesgyújtás.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)
A Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete  idén már ötödik alkalommal kerít sort e kegyeleti aktusra, amelyhez a mohácsi temető immár másodízben csatlakozik.

A közös megemlékezésre november 1-jén, 16.00 órakor kerül sor a katolikus sírkertben, a ravatalozó előtt.

A közös mécsesgyújtás célja a kegyeleti kultúra erősítése és a méltó megemlékezés elhunyt szeretteinkről. Az eseményen rövid, meghitt műsorral készülnek, majd ezt követően kerül sor a közös mécsesgyújtásra.

A temetőt üzemeltető Walter Temetkezési Kft. célja, hogy ez a szép és méltóságteljes esemény hosszú távon is hagyománnyá váljon Mohácson.

 

