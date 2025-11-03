november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nehogy elszalaszd az esélyt

1 órája

Jogosult vagy a támogatásra? Siess, csak két napig igényelheted!

Címkék#Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal#lakosság#bér

Nem sok időnk lesz átvenni a jussunkat.

Bama.hu
Jogosult vagy a támogatásra? Siess, csak két napig igényelheted!

A támogatás rövid ideig elérhető!

Forrás: Illusztráció

A Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a 2025. október havi rendszeres települési gyógyszertámogatások és közfoglalkoztatotti bérek kifizetésére az alábbi időpontokban kerül sor:

  • 2025. november 4. (kedd) – 13:30 és 14:30 között,
  • 2025. november 5. (szerda) – 9:00 és 10:00 között.

Az önkormányzat kéri az érintetteket, hogy tartsák be a megadott pénztári órákat.

Egyúttal felhívják a figyelmet arra, hogy aki a fenti időpontok egyikén sem jelenik meg a támogatás átvételére, annak erre csak a következő havi kifizetési időpontokban lesz lehetősége.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu