Jogosult vagy a támogatásra? Siess, csak két napig igényelheted!

A Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a 2025. október havi rendszeres települési gyógyszertámogatások és közfoglalkoztatotti bérek kifizetésére az alábbi időpontokban kerül sor:

2025. november 4. (kedd) – 13:30 és 14:30 között,

– 13:30 és 14:30 között, 2025. november 5. (szerda) – 9:00 és 10:00 között.

Az önkormányzat kéri az érintetteket, hogy tartsák be a megadott pénztári órákat.

Egyúttal felhívják a figyelmet arra, hogy aki a fenti időpontok egyikén sem jelenik meg a támogatás átvételére, annak erre csak a következő havi kifizetési időpontokban lesz lehetősége.