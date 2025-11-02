Juhászkutya, anakonda és egy milliomos – izgalmas volt a hetünk

Amikor megírtuk, hogy nemrég egy Facebook-posztban számolt be arról Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, hogy a romániai település közigazgatási területén betiltanak három kutyafajtát, nem tudtunk nem a Pécsett történt kutyatámadásokra gondolni. Olvasóink is hasonló cipőben jártak, hiszen a kommentek, a telefonok mind-mind arról tanúskodtak, hogy a téma érzékenyen érint mindenkit.

És ha már állatok: korábban is írtunk már a mohácsi fotós, Laczkó Martin munkáiról. Ezúttal egy igazán különleges képet készített: a fotón ugyan "csak" egy ártalmatlan sikló van, a különleges beállításnak köszönhetően simán anakondának tűnik. Hogy félelmetes-e? Ezt nem tisztünk eldönteni, de annyit elárulhatunk, hogy van egy kollégánk, aki egészen konkrétan nem merte elolvasni a cikket, olyan erős félelme van a kígyóktól. (Önök ezek szerint nem félnek ennyire, hiszen éppen most is olvassák az ezzel kapcsolatos anyagot...)

A hétre a sok-sok bulvár hír mellett egy olyan is esett, amely igazán büszkeséggel tölthet el minket: a Legyen Ön is milliomos! egyik adásában ugyanis a pécsi faragó Ágnes remekelt, és másfélmillió forinttal utazhatott haza. Jó volt nézni az adást, jó volt szurkolni neki, és még jobb volt, hogy a végén is helyén volt az esze, tudta, mikor kell megállni, mikor kell azt mondani, hogy eddig és ne tovább. Büszkék voltunk, nagyon is – illetve hát vagyunk, a mai napig.