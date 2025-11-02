november 2., vasárnap

Kapcsolat Kelettel: sínen az együttműködés az ázsiai országgal

A mongóliai Shihihutug Egyetem magas rangú delegációja látogatott el a pécsi jogi karra a közelmúltban.

A kar honlapjának írása szerint küldöttséget Prof. Oyuntsetseg, az egyetem rektora, Munkhdemberel pro-rektor, valamint Prof. Lundeejantsan, a Mongol Parlament korábbi elnöke vezette. A megbeszélés középpontjában a jövőbeni közös kutatások, képzések és tudományos együttműködések álltak. A delegációt a kar részéről Prof. Dr. Herger Csabáné, Dr. Falus Orsolya és Prof. Dr. Gál István László dékánhelyettes fogadta. A találkozó újabb lépés a PTE és a Shihihutug Egyetem közötti szorosabb szakmai kapcsolatok kialakítása felé

 

