Új rendezvényépülettel gazdagodik a népszerű kegyhely

Hamarosan megkezdődik a máriakéméndi kegyhely újabb fejlesztése, melynek során egy új, ötven fő befogadására alkalmas rendezvényépület kap helyet a zarándokszállás udvarán. A nagyszabású, mintegy 28,6 millió forintos beruházásra az Aktív Magyarország Program részeként kerülhet sor - a fejlesztéshez 25,7 millió forint a költségvetési támogatás.

A máriakéméndi kegyhely egy új rendezvényépülettel gazdagodik, az építkezés hamarosan indul

A kegyhely életében hatalmas fejlődést jelent a hamarosan induló beruházás

- Hatalmas fejlődés ez, hiszen 200 év után most először létesül új épület a zarándokhely területén. A kegyhely épületei az 1700-as évek közepén épületek, utolsóként a harangtornyot emelték 1817-ben. Azóta nem történt komolyabb beruházás, de a pályázati lehetőségeknek köszönhetően most újra eljött a fejlesztések ideje - részletezte Biki Endre Gábor, a kegyhely gondnoka.

A zarándokszállás udvarán megépülő, fedett-nyitott rendezvényház lehetővé teszi nagyobb, akár 50 fős zarándokcsoportok részére is a lelkigyakorlatok megtartását. A helyszín a napi étkezések lebonyolításában is segítséget nyújt majd, hiszen a zarándokházban ekkora csoportot nem tudnak leültetni, az új épületben viszont lehetőség nyílik a kulturált étkezésre is.

A kegyhely gondnoka egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a kegytemplom felújításához továbbra is várják az adományokat. A máriakéméndi Nagyboldogasszony Kegytemplom ugyanis immár egy hónapja zárva tart, mivel a rossz állapotú födém, és gerendaszakadás miatt életveszélyes állapotba került. - A munkálatok egy részéhez pályázati pénz is rendelkezésre áll, de a plébániának egyéb jelentős terheket is viselnie kell a beruházások során, a renoválások ugyanis a közüzemi költségeket is jelentősen megemelik, hiszen a munkálatokhoz áram és víz is szükséges. Kérik a zarándokhelyet látogatókat, a Mária tisztelőket és valamennyi hívőt, hogy adományukkal segítsék a máriakéméndi kegytemplom további felújítását, hogy legalább jövő év tavaszára, nyarára újra kinyithasson a templom.



