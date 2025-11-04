november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlődés

59 perce

Új rendezvényépülettel gazdagodik a népszerű kegyhely

Címkék#udvar#rendezvényház#zarándokhely#csoport

Hamarosan megkezdődik a máriakéméndi kegyhely további fejlesztése . Egy korszerű rendezvényépületet hoznak létre, így mintegy 200 év után először épül új létesítmény a kegyhely területén.

Wald Kata

Hamarosan megkezdődik a máriakéméndi kegyhely újabb fejlesztése, melynek során egy új,  ötven fő befogadására alkalmas rendezvényépület kap helyet a zarándokszállás udvarán. A nagyszabású, mintegy 28,6 millió forintos beruházásra az Aktív Magyarország Program részeként kerülhet sor - a fejlesztéshez 25,7 millió forint a költségvetési támogatás. 

kegyhely máriakéménd rendezvényépület
A máriakéméndi kegyhely egy új rendezvényépülettel gazdagodik, az építkezés hamarosan indul

A kegyhely életében hatalmas fejlődést jelent a hamarosan induló beruházás

-  Hatalmas fejlődés ez, hiszen 200 év után most először létesül új épület a zarándokhely területén. A kegyhely épületei az 1700-as évek közepén épületek, utolsóként a harangtornyot emelték 1817-ben. Azóta nem történt komolyabb beruházás, de a pályázati lehetőségeknek köszönhetően most újra eljött a fejlesztések ideje - részletezte Biki Endre Gábor, a kegyhely gondnoka. 

A zarándokszállás udvarán megépülő, fedett-nyitott rendezvényház lehetővé teszi nagyobb, akár 50 fős zarándokcsoportok részére is a lelkigyakorlatok megtartását. A helyszín a napi étkezések lebonyolításában is segítséget nyújt majd, hiszen a zarándokházban ekkora csoportot nem tudnak leültetni, az új épületben viszont lehetőség nyílik a kulturált étkezésre is. 

A kegyhely gondnoka egyben arra is felhívja  a figyelmet, hogy a kegytemplom felújításához továbbra is várják az adományokat. A máriakéméndi Nagyboldogasszony Kegytemplom ugyanis immár egy hónapja zárva tart, mivel a rossz állapotú födém, és gerendaszakadás miatt életveszélyes állapotba került.  - A munkálatok egy részéhez pályázati pénz is rendelkezésre áll, de a plébániának egyéb jelentős terheket is viselnie kell a beruházások során, a renoválások ugyanis a közüzemi költségeket is jelentősen megemelik, hiszen a munkálatokhoz áram és víz is szükséges. Kérik a zarándokhelyet látogatókat, a Mária tisztelőket és valamennyi hívőt, hogy adományukkal segítsék a máriakéméndi kegytemplom további felújítását, hogy legalább jövő év tavaszára, nyarára újra kinyithasson a templom.

 

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu