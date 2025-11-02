Kék Zóna: a hosszú, egészséges élet titkát kutatják Kozármislenyben

Pohl Marietta, Kozármisleny polgármestere a közösségi oldalára feltöltött videóban kifejtette, hogy kisváros két, az ott élők egészségét javító programhoz csatlakozik. Az úgynevezett Kék Zóna területek a világ olyan részeit jelölik, ahol a lakosság sokkal tovább él, mint az átlag és kiemelkedően magas a 100 éven felüliek aránya.

Úgy folytatta: a Kék Zóna program azt célozza, hogy az ezeken a területeken bevált alapelveket másutt is meg tudják honosítani, növelve a lakosság élettartamát és az egészségben eltöltött éveik számát.

Mint Pohl Marietta bejelentette, Kozármisleny önkormányzata a Kék Zóna Magyarország programmal arról állapodott meg, hogy jövőre, az egész Dél-Dunántúlon elsőként a Péccsel szomszédos kisváros lesz a kezdeményezés egyik hazai mintatelepülése.

Mindez – fűzte hozzá - a gyakorlatban azt jelenti, hogy tavasszal szakértők végeznek a településen úgynevezett bemeneti méréseket, majd 2026 nyarától, egy egy éven át tartó program keretében Kék Zóna szokásokat vezetnek be Kozármislenyben. Pohl Marietta mindennek céljának nevezte, hogy a kisváros lakói még egészségesebben, boldogabban is tovább éljenek.



A Kék Zóna mellé egy különleges recept is jár

A városvezető kitért arra is, hogy Kozármisleny Baranyában első településként csatlakozott a Magyar Életmód Orvostani Társaság Mozgás Receptre elnevezésű felhívásához is. Ez a kezdeményezés kimondottan a lakosok fizikai aktivitását hivatott növelni, annak érdekében, hogy tovább és egészségben éljenek – hangsúlyozta a városvezető. Annak keretében helyi orvosok, háziorvosok, gyermekorvosok egy vizsgálatot követően egy adott személyre szabott mozgást "írnak fel receptre", amit az önkormányzat által kijelölt, úgynevezett "mozgáshelyszínen" tud majd beváltani. Pohl Marietta videójában egyúttal köszönetet mondott a kisváros orvosainak, akik egyhangúan támogatták a programhoz való csatlakozást.