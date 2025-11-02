november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magasház

3 órája

Kilenc éve tüntették el a föld színéről, de a mai napig emlékezünk rá – GALÉRIA

Címkék#Orbán#kormány#Magasház

1974-ben kezdték el építeni a pécsi Magasházat, s három év múlva már be is költöztek a lakók. Tizenkét évvel később azonban menniük kellett, az épületet életveszélyessé nyilvánították. A hányatott sorsú ház ezt követően még tizenhét évig állt, 2016-ban bontották le.

Máté Balázs (Pécsi Újság.hu)

Vannak, akik visszasírják, mások talán már el is feledték. Kétségtelen, hogy Pécs egyik jelképévé vált az évtizedek során a Magasház. A kérdés csak az, hogy többségében pozitív vagy negatív emlékek kötődnek-e a Rekordok Könyvébe - mint Közép-Európa legnagyobb lakatlan épülete - is bekerült monstrumhoz.

 

A tények viszont azt mutatják, maga a beruházás is elfuserált volt, a szocialisták vezette pécsi önkormányzatok bénázásai pedig tragikomikus helyzetek (egyszer például egy 76 éves asszony volt az akkor már lakatlan ház tulaja) sorát idézte elő, mígnem az Orbán-kormány közreműködésének köszönhetően végül 2016 októberére végeztek a bontásával.

Az ország legmagasabb lakóházát 1974 és 1976 között építették, 1989-ben nyilvánították életveszélyessé, mert meggyengült a tartószerkezete, ugyanebben az esztendőben kiköltöztették a lakókat.

Évekkel később a házat eladta az önkormányzat, majd 2002-ben újra a tulajdonába került. A város elvégeztette a halaszthatatlan megerősítési munkálatokat, több százmillió forintos költséggel. Felmerült többek között az is, hogy kollégiummá alakítják, de az ötlet ötlet maradt.

Utóbb újra eladták, a Grupo Milton lett a Magasház tulajdonosa (e spanyol hátterűnek mondott társaság projektcége volt a La Torre, kifejezetten a Magasházra). A Grupo Milton 512 millióért vásárolta meg 2008 nyarán az épületet, valamint több pécsi ingatlant, egyebek mellett a 6-os főút melletti, a város keleti kapujában fekvő volt laktanyát is megvette. Annak helyén logisztikai központot és lakóparkot terveztek üzletekkel, irodákkal, de abból sem valósult meg semmi.

A Magasház hasznosításával kapcsolatban is rengeteg elképzelés volt: szóba jött pláza, ötcsillagos szálloda, panoráma éttermek, luxus apartmanok kialakítása, de egyes elgondolások szerint még kilátóként is funkcionálhatott volna. Mindeközben tulajdonosi vita is bonyolította a helyzetet, sokszor azt sem lehetett tudni, hogy éppen kié a ház.

Ekkor az épületet már nem is őrizték, hajléktalanok, tolvajok kedvük szerint jártak ki és be. Megesett az is, hogy utóbbiak egy nehéz liftalkatrészt akartak ellopni, de a művelet közben az kizuhant a legfelső emeletről. 

A Magasház Pécs egyik büszkesége volt

Fotók: Laufer László

Mivel az évek során az épület állapota veszélyessé vált, a Baranya Megyei Kormányhivatal 2013-ban elrendelte a lebontását, amely végül a második Orbán-kormány által megítélt 1 milliárd 256 millió forint összegű állami támogatásból történt meg, 2016-ban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu