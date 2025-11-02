Kilenc éve tüntették el a föld színéről, de a mai napig emlékezünk rá – GALÉRIA

Vannak, akik visszasírják, mások talán már el is feledték. Kétségtelen, hogy Pécs egyik jelképévé vált az évtizedek során a Magasház. A kérdés csak az, hogy többségében pozitív vagy negatív emlékek kötődnek-e a Rekordok Könyvébe - mint Közép-Európa legnagyobb lakatlan épülete - is bekerült monstrumhoz.

A tények viszont azt mutatják, maga a beruházás is elfuserált volt, a szocialisták vezette pécsi önkormányzatok bénázásai pedig tragikomikus helyzetek (egyszer például egy 76 éves asszony volt az akkor már lakatlan ház tulaja) sorát idézte elő, mígnem az Orbán-kormány közreműködésének köszönhetően végül 2016 októberére végeztek a bontásával.

Az ország legmagasabb lakóházát 1974 és 1976 között építették, 1989-ben nyilvánították életveszélyessé, mert meggyengült a tartószerkezete, ugyanebben az esztendőben kiköltöztették a lakókat.

Évekkel később a házat eladta az önkormányzat, majd 2002-ben újra a tulajdonába került. A város elvégeztette a halaszthatatlan megerősítési munkálatokat, több százmillió forintos költséggel. Felmerült többek között az is, hogy kollégiummá alakítják, de az ötlet ötlet maradt.

Utóbb újra eladták, a Grupo Milton lett a Magasház tulajdonosa (e spanyol hátterűnek mondott társaság projektcége volt a La Torre, kifejezetten a Magasházra). A Grupo Milton 512 millióért vásárolta meg 2008 nyarán az épületet, valamint több pécsi ingatlant, egyebek mellett a 6-os főút melletti, a város keleti kapujában fekvő volt laktanyát is megvette. Annak helyén logisztikai központot és lakóparkot terveztek üzletekkel, irodákkal, de abból sem valósult meg semmi.