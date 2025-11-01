november 1., szombat

Középiskolások figyelem! Ezzel a programmal a jövőd is elindulhat – életre szóló lehetőség a baranyai diákoknak

Címkék#kurzus#learning#Kárpátalja#esemény#diák#idegennyelv#mentorálás#Magyarország

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) ebben az évben is várja a pécsi és Baranya vármegyei középiskolások jelentkezését ingyenes tehetséggondozó programjába, a Középiskolás Programba (KP). A jelentkezési határidő: 2025. december 31.

A program iskola mellett végezhető, és egyéni mentorálást, közösségi eseményeket, e-learning kurzusokat, valamint idegennyelv-oktatást, tanulmányutakat és versenyeken való részvételt kínál.
2025 őszétől minden KP-s diák személyre szabott mentori támogatást és a „Tükör” nevű önfejlesztő eszközt is kap, amely segíti az önismeretet és a tudatos pályaválasztást.

A résztvevők fejleszthetik vitakészségüket, kommunikációjukat és problémamegoldó gondolkodásukat. A KP keretében klubdélutánok, KP Szombatok, ösztöndíjprogramok, kirándulások, táborok és workshopok várják őket.

A 2024/25-ös tanévtől elindult a program emelt szintje, a FAKT, amelyben a diákok havonta képzési hétvégéken vesznek részt Révfülöpön. A 10–12. évfolyamon három modul – humán, reál, művészeti – közül választhatnak, és évente külföldi tanulmányúton, valamint a Nyári Akadémián is részt vesznek.

Az MCC a Kárpát-medence legnagyobb tehetséggondozó intézménye, 2025-ben 30 éves, és több mint 8000 diákot képez. A KP jelenleg több mint 4000 középiskolást fogad Magyarország 17 településén (többek között Pécsen), valamint Erdélyben (2013-tól), Kárpátalján (2022-től), Felvidéken (2023-tól) és Vajdaságban (2024-től), összesen 1200 határon túli magyar részvételével.

A programba azok jelentkezhetnek, akik még nem kezdték meg a 12. évfolyamot. A felvételihez online jelentkezés, önéletrajz, motivációs levél, eredmények feltöltése, írásbeli és szóbeli forduló szükséges.

 

 

