Megdöbbentő eredmény: veszélyes lámpákkal vannak tele az üzletek

A hordozható, lítiumion-akkumulátoros lámpákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az elmúlt időszakban, és siralmas eredmény született: a vizsgált lámpák mindegyike veszélyes volt, egyetlen termék se felelt meg a biztonsági előírásoknak.

A hatóság munkatársai hordozható lámpákat, azaz zseblámpákat, keresőlámpákat, fejlámpákat, kemping- és asztali lámpákat, valamint kerékpár hátsó lámpát vettek górcső alá. Hagyományos boltokban és népszerű webáruházakban kaphatókat egyaránt. Laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá a termékeket, ellenőrizve, hogy azok megfelelnek-e a biztonsági előírásoknak.

A tesztelt lámpák egyike se felelt meg a biztonsági előírásoknak

A tesztelt termékekben az volt a közös hogy mindegyik lítiumion-akkumulátorral működött. A hatóság megállapításai szerint a gyártók gyakran nem figyelték a cellák hőmérsékletét, pedig ez alapvető biztonsági követelmény.

– A biztonságos töltési hőmérséklet-tartományon kívüli töltéssel az akkumulátor túlmelegedhet, kigyulladhat vagy akár fel is robbanhat – hívja fel a figyelmet az NKFH.

Közlésük szerint a laborban többek között azt vizsgálták, hogy a töltő leáll-e, ha a lámpa veszélyesen felmelegszik. Az eredmény szerint a 21 vizsgált termék közül egy se felelt meg az előírásoknak. A hatóság megkezdte a termékek forgalomból való kivonását.

– Mivel a hibák szabad szemmel nem láthatók, különösen fontos, hogy a vásárlók előzetes tájékozódás után, körültekintően válasszanak. Kerüljék az ismeretlen eredetű vagy gyanúsan olcsó termékeket, és mindig megbízható forrásból vásároljanak – hangsúlyozza az NKFH. Az ellenőrzések a jövőben is tovább folytatódnak.