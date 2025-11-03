Ezek a legélhetőbb települések Baranyában a mesterséges intelligencia szerint!

Baranya különleges hely Magyarországon: dombjai, völgyei, történelmi emlékei és borvidékei sajátos hangulatot teremtenek. A vármegye települései közül sokan kínálnak vonzó életkörülményeket, de eltérő módon: van, ahol a kulturális élet, máshol a természet közelsége, esetleg a gyógyturizmus jelenti a fő vonzerőt. A mesterséges intelligencia több szempontot is figyelembe véve – gazdaság, közlekedés, életminőség, szolgáltatások, természeti környezet és közbiztonság – állította össze Baranya top 5 legélhetőbb településének listáját.

A mesterséges intelligencia szerint Pécs Baranya legélhetőbb települése

Fotó: Sándor Judit

Íme a legélhetőbb települések listája a mesterséges intelligencia szerint:

Pécs Harkány Komló Siklós Villány

A legélhetőbb település – Pécs

Baranya szívében, a Mecsek lábánál fekvő Pécs minden kétséget kizáróan a megye legkomplexebb települése. Egyetemi városként az ország egyik szellemi központja, ahol a kultúra és a tudomány találkozik. A Zsolnay Negyed, a színházak, a fesztiválok és a pezsgő egyetemi élet mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Pécs a fiatalok és a családok számára is vonzó célpont legyen. Az egészségügyi ellátás, az oktatás és a közszolgáltatások színvonala kimagasló, és bár a város keleti részei kevésbé fejlettek, összességében Pécs az egyik legélhetőbb város nemcsak Baranyában, hanem az egész Dél-Dunántúlon.

A nyugalom és egészség városa – Harkány

A megye déli részén található Harkány a gyógyturizmus egyik fellegvára. Híres gyógyvize és modern fürdője miatt az ország minden részéből érkeznek ide pihenni és gyógyulni vágyók. A városka nyugodt hangulata, rendezett közterei és tiszta levegője ideális választás azoknak, akik a nagyvárosi zaj helyett csendes, de aktív életre vágynak.

A helyi gazdaság elsősorban a turizmusra épül, de Pécs és Siklós közelsége munka szempontjából is előnyt jelent. Harkányban az egészség és a természet harmóniában él egymással – ezért is lett a lista második helyezettje.

Az ipari múltból új kezdet – Komló

Komló egykor a bányászat egyik központja volt, ma viszont újraépíti magát. Az utóbbi években megújult a városközpont, javult a közbiztonság, és egyre több vállalkozás települ ide. Az ingatlanárak még mindig megfizethetőek, ezért sok fiatal család választja első otthonául. A környező dombok, a közelben lévő erdők és a Sikondai-tó kiváló kirándulóhelyek. Komló igazi példája annak, hogy egy ipari város is képes új arculatot ölteni, és élhető, közösségi szinten működő településsé válni.