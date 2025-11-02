november 2., vasárnap

Macska lógott ki a tizedikről, a tűz elől menekült – időben megmentették

Tűz ütött ki november 1-jén délután Pécsett, az egyik Nagy Imre úti tízemeletes társasházban. Mint a katasztrófavédelem ügyeletesétől megtudtuk, a konyhában csaptak fel a lángok, de a tüzet a katasztrófavédők kiérkezése előtt eloltották, így beavatkozásra nem volt szükség.

Olvasónk beszámolója szerint azonban nem csak a tüzet oltották el a jelenlévők – a lakás ablakán keresztül egy bajba jutott cica lógott ki, három fiatal azonnal az állat segítségére sietett, és bement a lakásba, hogy kimentsék. 

– A mentés szerencsére sikeres volt, a cicát az utolsó pillanatban sikerült megmenteni, és a három fiatal is épségben kijutott. Szerencsére személyi sérülés nem történt. A fiatalok gyors és bátor helytállásának köszönhetően egy kis élet menekült meg – részletezte olvasónk. 


 

 

