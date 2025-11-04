Megállt az idő: rosszul sikerült az óraállítás Pécs belvárosában

Nemrégiben lezajlott az óraátállítás, ám Pécs egyik legismertebb időjelzője, a Széchenyi téren álló Városháza toronyórája láthatóan kimaradt a „változásból”. Egy olvasónk október 31-én küldött szerkesztőségünknek egy fotót, amelyen a toronyóra mutatói 9 óra 8 percnél állnak, majd november 3-án este ismét megörökítette ugyanazt az időpontot. Ez arra utal, hogy a szerkezet napok óta nem működik.

Napok óta nem telik az idő Pécs belvárosában

Forrás: olvasói fotó

A belváros egyik jelképeként számon tartott toronyóra hibája sokak figyelmét felkeltette, hiszen a Széchenyi tér központi szerepe miatt naponta több százan pillantanak rá. Egyelőre nem tudni, pontosan mi okozta a leállást, ezzel kapcsolatban megkerestük a Pécs Megyei Jogú Város Sajtóosztályát, de még nem érkezett válasz levelünkre.

A városlakók bíznak benne, hogy a toronyóra hamarosan ismét pontosan jelzi az időt, hiszen a pécsi Városháza órája nemcsak praktikus funkciót tölt be, hanem a város történelmi hangulatának is fontos része.

