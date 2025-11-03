november 3., hétfő

Négy kiemelkedő tehetség kapott díjat

A felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére kiírt Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat a pécsi jogi karon idén négy jogász nappali tagozatos hallgató nyerte el.

A négy diák: Kis Rebeka, Kovács Virág, Magyar Kata és Pohl Petra Sára. Az oklevelek ünnepélyes keretek között történő átadásra a napokban került sor a Dékáni Tanácsteremben.

 

