Ő az, aki rengeteget tett az állatokért – és ezt most el is ismerték

Az Állatok Világnapja alkalmából immár harmadik alkalommal adják át az Állatvédelmi Szakmai Díjakat, amelynek célja, hogy méltó szakmai hátteret és társadalmi figyelmet kapjanak azok, akik kiemelkedő munkával járulnak hozzá az állatvédelem ügyének előmozdításához. A díjat idén a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány és az Állatvédelmi Cselekvési Terv Kidolgozásáért és Végrehajtásáért Felelős Kormánybiztosi Titkárság kezdeményezte, és mára az állatvédelmi szakmában az egyik legrangosabb hazai elismeréssé nőtte ki magát.

Lénárdné Dr. Maletics Borbála kiemelt szerepet játszik az állatvédelmi jogi tudatosság terjesztésében: a Pécsi Tudományegyetemen nemzetközi állatvédelmi szakjogász képzés programvezetőjeként dolgozik, emellett az állatvédelmi tárgyú kurzusok és előadások aktív oktatója. Az értékelők indoklása szerint munkássága hozzájárul ahhoz, hogy az állatvédelemmel kapcsolatos jogi kérdések ne pusztán elméleti tanulmányok tárgyai legyenek, hanem életteli, alkalmazható részei a jogi gondolkodásnak és a jogalkalmazásnak is.