1 órája
Pécsi diákok az élen: országosan is elismerték a fiatalokat
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara honlapján számolt be arról, hogy három hallgatója elnyerte az Igazságügyi Minisztérium által alapított Deák Ferenc ösztöndíjat.
A támogatás célja, hogy elismerje és anyagilag megbecsülje azokat a joghallgatókat, akik kiemelkedő tanulmányi eredményükkel és közéleti teljesítményükkel példát mutatnak, valamint hozzájárulnak a magyar közigazgatás jövőbeni utánpótlásához.
A három díjazott hallgató – Kis Rebeka, Molnár Dávid és Kiss Balázs – sikere nemcsak személyes elismerés, hanem a PTE ÁJK magas színvonalú oktatói és közösségi munkájának visszajelzése is egyben.
