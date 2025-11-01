Pécsi diákok az élen: országosan is elismerték a fiatalokat

november 1., szombat

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara honlapján számolt be arról, hogy három hallgatója elnyerte az Igazságügyi Minisztérium által alapított Deák Ferenc ösztöndíjat.

A támogatás célja, hogy elismerje és anyagilag megbecsülje azokat a joghallgatókat, akik kiemelkedő tanulmányi eredményükkel és közéleti teljesítményükkel példát mutatnak, valamint hozzájárulnak a magyar közigazgatás jövőbeni utánpótlásához.

A három díjazott hallgató – Kis Rebeka, Molnár Dávid és Kiss Balázs – sikere nemcsak személyes elismerés, hanem a PTE ÁJK magas színvonalú oktatói és közösségi munkájának visszajelzése is egyben. 

 

