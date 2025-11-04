Távozik a pécsi főnök, nagyon keresik az utódját

Schranz Richárd, a Pécsi Közterület-felügyelet vezetője kezdeményezte jogviszonyának november 30-i hatállyal, közös megegyezéssel történő megszüntetését. Az utódja kinevezéséről a közgyűlés hoz majd döntést. A jogszabályok értelmében a közterület-felügyelet vezetőjének kinevezése pályázat nélkül, meghívásos eljárásban is történhet. Úgy tudjuk, hogy egy ideje már megy a casting, hogy valaki vállalja el a Pécsi Közterület-Felügyelet vezetői posztját, hiszen mostanság nem annyira népszerű pozícióról van szó. A pécsi főnöki kinevezéshez elvárás a felsőfokú szakirányú végzettség, a közigazgatási szakvizsga, valamint a rendészeti vizsga megléte is.

A közterület-felügyelet pécsi főnöke, Schanrz Richárd (középen) távozik, utódját keresik

Fotó: MW

Ő lenne az új pécsi főnök

A közgyűlés elé kerülő előterjesztés szerint a feltételeknek mindenben megfelelő személy, dr. Frick Tamás kapna megbízást a Pécsi Közterület-felügyelet vezetésére. Dr. Frick Tamás 1993-ban kezdte pályafutását a Pécsi Rendőrkapitányság Közlekedési Alosztályán baleseti helyszínelőként, majd 1997-ben a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett közlekedésrendészeti tiszti végzettséget. A rendőrségnél több beosztásban is dolgozott, többek között a vagyon- és életvédelmi, valamint ügyeleti területeken. 2005-ben jogi diplomát szerzett, jelenleg pedig a Pécsudvardi Autópálya Alosztály vezetője.

Majdnem egymilliós fizetés

Szakmai munkája mellett 2008 óta tagja az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzéknek, rendőrök és közterület-felügyelők vizsgáztatója, 2011-ben pedig rendészeti szakvizsgát is tett. A tervek szerint decembertől lépne munkába a felügyeletnél havi bruttó 915.400 forintos fizetéssel.

Belső vizsgálat és szabálytalanságok

Még 2022-ben borzolta a kedélyeket az az önkormányzati képviselőknek eljuttatott levél, amit egy, a Pécsi Közterület-felügyeletet belülről alaposan ismerő ott dolgozó munkatárs fogalmazott meg. Ebben a Péterffy Attila pécsi polgármester által a cég élére kinevezett Schranz Richárd tevékenységét, a felügyeletnél zajló súlyos problémákat foglalta össze. A Bama.hu meg is írta, hogy egy évre rá a belső ellenőrök jogszerűtlenségeket és káoszt találtak vizsgálatuk során, amiket 18 oldalon foglaltak össze. Nem sokkal később pedig egy malac eltűnése kapcsán került reflektorfénybe a szervezet, miután az általuk felügyelt ebrendészeti telepről veszett nyoma az állatnak.