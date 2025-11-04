november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lemondott

1 órája

Távozik a pécsi főnök, nagyon keresik az utódját

Címkék#személy#jogviszony#Schranz Richárd#főnök#utód

Beadta lemondását, ezért már egy ideje megy a casting. A pécsi főnök megüresedett posztja nem túl népszerű.

Bóka Máté Ciprián

Schranz Richárd, a Pécsi Közterület-felügyelet vezetője kezdeményezte jogviszonyának november 30-i hatállyal, közös megegyezéssel történő megszüntetését. Az utódja kinevezéséről a közgyűlés hoz majd döntést. A jogszabályok értelmében a közterület-felügyelet vezetőjének kinevezése pályázat nélkül, meghívásos eljárásban is történhet. Úgy tudjuk, hogy egy ideje már megy a casting, hogy valaki vállalja el a Pécsi Közterület-Felügyelet vezetői posztját, hiszen mostanság nem annyira népszerű pozícióról van szó. A pécsi főnöki kinevezéshez elvárás a felsőfokú szakirányú végzettség, a közigazgatási szakvizsga, valamint a rendészeti vizsga megléte is.

A közteresek pécsi főnöke középen a képen
A közterület-felügyelet pécsi főnöke, Schanrz Richárd (középen) távozik, utódját keresik 
Fotó: MW

Ő lenne az új pécsi főnök

A közgyűlés elé kerülő előterjesztés szerint a feltételeknek mindenben megfelelő személy, dr. Frick Tamás kapna megbízást a Pécsi Közterület-felügyelet vezetésére. Dr. Frick Tamás 1993-ban kezdte pályafutását a Pécsi Rendőrkapitányság Közlekedési Alosztályán baleseti helyszínelőként, majd 1997-ben a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett közlekedésrendészeti tiszti végzettséget. A rendőrségnél több beosztásban is dolgozott, többek között a vagyon- és életvédelmi, valamint ügyeleti területeken. 2005-ben jogi diplomát szerzett, jelenleg pedig a Pécsudvardi Autópálya Alosztály vezetője.

Majdnem egymilliós fizetés

Szakmai munkája mellett 2008 óta tagja az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzéknek, rendőrök és közterület-felügyelők vizsgáztatója, 2011-ben pedig rendészeti szakvizsgát is tett. A tervek szerint decembertől lépne munkába a felügyeletnél havi bruttó 915.400 forintos fizetéssel.

Belső vizsgálat és szabálytalanságok

Még 2022-ben borzolta a kedélyeket az az önkormányzati képviselőknek eljuttatott levél, amit egy, a Pécsi Közterület-felügyeletet belülről alaposan ismerő ott dolgozó munkatárs fogalmazott meg. Ebben a Péterffy Attila pécsi polgármester által a cég élére kinevezett Schranz Richárd tevékenységét, a felügyeletnél zajló súlyos problémákat foglalta össze. A Bama.hu meg is írta, hogy egy évre rá a belső ellenőrök jogszerűtlenségeket és káoszt találtak vizsgálatuk során, amiket 18 oldalon foglaltak össze. Nem sokkal később pedig egy malac eltűnése kapcsán került reflektorfénybe a szervezet, miután az általuk felügyelt ebrendészeti telepről veszett nyoma az állatnak. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu