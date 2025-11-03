Súlyos: eltűnt 200 pécsi gyerek, szűnnek az álláshelyek

Az elmúlt két évben mintegy kétszáz fővel csökkent az óvodába beiratkozott gyermekek száma Pécsett – derül ki egy városházi dokumentumból. A tendencia hosszabb távon az óvodai hálózat működését is átalakíthatja. A pécsi gyereklétszám csökkenése miatt több intézményben már most is átlag alatti csoportok működnek, miközben a fenntartási és működtetési költségek nem csökkentek arányosan. A városvezetés szerint ezért elkerülhetetlenné válik az óvodai férőhelyek és a pedagógus-álláshelyek fokozatos felülvizsgálata.

Hova tűntek a pécsi gyerekek?

Forrás: MW/Illusztráció

A pécsi gyereklétszám csökkenése ezt okozza

A közgyűlés elé kerülő anyag szerint a 2026-os évtől kezdődően megkezdődik az engedélyezett álláshelyek számának fokozatos csökkentése. A jelenlegi elképzelés szerint közel 35 pedagógus, és közel 40 nevelést közvetlenül segítő személy álláshelyét szüntetnék meg a pécsi óvodákban. Állításuk szerint nem lesznek elbocsátások, kizárólag az üresen maradó vagy nyugdíjazás miatt megszűnő álláshelyeket érintheti a csökkentés.

Kevesebb pécsi óvodai csoport lehet

A város óvodahálózatát érintő változások között szerepel, hogy a keleti és nyugati városrészekben egyes tagintézményekben csökkentik az indítható csoportok számát, a kevésbé kihasznált épületekben pedig a csoportszobák összevonását, esetenként megszüntetését is megfontolják. A gyerekszám apadása mellett az is komoly kihívást jelent, hogy egyre több a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek, akik fejlesztéséhez a jelenlegi állami támogatási rendszer nem biztosít elegendő fedezetet.

Meg kellett emelni béreket

Ezzel párhuzamosan a pedagógusok béremelésére is költenek. Mint emlékezetes, a döntésre hónapok óta várnak a pécsi óvodapedagógusok, és a jobboldali képviselők is többször szorgalmazták, hogy az önkormányzat mielőbb gondoskodjon a béremelésről, amit törvény írt elő és amelyre az állam utalta a normatívát. A baloldali városvezetők azzal védekeztek, hogy ők korábban saját erőből emelték meg a béreket.

Csizmadia Péter, fideszes frakcióvezető korábban közölte, az óvodapedagógusok megérdemlik, hogy végre megkapják azt, ami jár nekik, ez a béremelés a törvény szerint jár nekik.