1 órája

Súlyos: eltűnt 200 pécsi gyerek, szűnnek az álláshelyek

A csökkenő lélekszámú várost még az ág is húzza. A pécsi gyerekek körüli történéseknek senki nem örül. Már most oda kell figyelni, ha óvodaválasztáson törjük a fejünket.

Bóka Máté Ciprián

Az elmúlt két évben mintegy kétszáz fővel csökkent az óvodába beiratkozott gyermekek száma Pécsett – derül ki egy városházi dokumentumból. A tendencia hosszabb távon az óvodai hálózat működését is átalakíthatja. A pécsi gyereklétszám csökkenése miatt több intézményben már most is átlag alatti csoportok működnek, miközben a fenntartási és működtetési költségek nem csökkentek arányosan. A városvezetés szerint ezért elkerülhetetlenné válik az óvodai férőhelyek és a pedagógus-álláshelyek fokozatos felülvizsgálata.  

Pécsi gyerekből kétszázzal kevesebb van
Hova tűntek a pécsi gyerekek?
Forrás: MW/Illusztráció

A pécsi gyereklétszám csökkenése ezt okozza

A közgyűlés elé kerülő anyag szerint a 2026-os évtől kezdődően megkezdődik az engedélyezett álláshelyek számának fokozatos csökkentése. A jelenlegi elképzelés szerint közel 35 pedagógus, és közel 40 nevelést közvetlenül segítő személy álláshelyét szüntetnék meg a pécsi óvodákban. Állításuk szerint nem lesznek elbocsátások, kizárólag az üresen maradó vagy nyugdíjazás miatt megszűnő álláshelyeket érintheti a csökkentés. 

Kevesebb pécsi óvodai csoport lehet

A város óvodahálózatát érintő változások között szerepel, hogy a keleti és nyugati városrészekben egyes tagintézményekben csökkentik az indítható csoportok számát, a kevésbé kihasznált épületekben pedig a csoportszobák összevonását, esetenként megszüntetését is megfontolják. A gyerekszám apadása mellett az is komoly kihívást jelent, hogy egyre több a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek, akik fejlesztéséhez a jelenlegi állami támogatási rendszer nem biztosít elegendő fedezetet.

Meg kellett emelni béreket

Ezzel párhuzamosan a pedagógusok béremelésére is költenek. Mint emlékezetes, a döntésre hónapok óta várnak a pécsi óvodapedagógusok, és a jobboldali képviselők is többször szorgalmazták, hogy az önkormányzat mielőbb gondoskodjon a béremelésről, amit törvény írt elő és amelyre az állam utalta a normatívát. A baloldali városvezetők azzal védekeztek, hogy ők korábban saját erőből emelték meg a béreket. 

Csizmadia Péter, fideszes frakcióvezető korábban közölte, az óvodapedagógusok megérdemlik, hogy végre megkapják azt, ami jár nekik, ez a béremelés a törvény szerint jár nekik.

Az önkormányzat a következő közgyűlésen dönthet úgy, hogy 315 millió forintból november 30-ig kifizeti az önkormányzati fenntartású óvodákban dolgozó pedagógusok béremelését. A kormányrendelet alapján a bérek 2025. január 1-jétől emelkednek, az önkormányzat pedig visszamenőleg fizeti ki az alapilletmény és járulék különbözetét, beleértve az esélyteremtési illetményrészt és a mesterfokozathoz kapcsolódó emeléseket is.  

Már most érdemes készülni

A dokumentum szerint a következő években több pécsi óvoda is megújul a TOP Plusz pályázati forrásokból, így a várhatóan 2027-ben induló felújítások idejére egyes intézményekben ideiglenes áthelyezésekre és csoportátszervezésekre is szükség lesz.

 

 

