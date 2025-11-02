Rászorulóknak gyűjtik az adományokat a boltokban

Immár hatodik alkalommal szervez adománygyűjtő akciót a Magyar Vöröskereszt a PENNY Magyarországgal közösen, a cél a rászorulók karácsonyának szebbé étele. November 7-én és 8-án 10 és 18 óra között Baranyában is gyűjtik a tartós élelmiszereket és higiéniai termékeket az áruházakban a humanitárius szervezet munkatársai. Konzerv, rizs, tészta, mosószer, tusfürdő – többek közt ezekkel lehet segíteni, a lényeg, hogy legalább egy hónapig még ne járjon le a szavatossága az ajándékba szánt termékeknek. A Baranyában összegyűlt adományokat a baranyai rászorulók közt osztja majd szét a Vöröskereszt.