Rászorulóknak gyűjtik az adományokat a boltokban

Címkék#élelmiszer#karácsony#adomány#akció#Magyar Vöröskereszt

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Fotó: Ground Picture

Immár hatodik alkalommal szervez adománygyűjtő akciót a Magyar Vöröskereszt a PENNY Magyarországgal közösen, a cél a rászorulók karácsonyának szebbé étele. November 7-én és 8-án 10 és 18 óra között Baranyában is gyűjtik a tartós élelmiszereket és higiéniai termékeket az áruházakban a humanitárius szervezet munkatársai. Konzerv, rizs, tészta, mosószer,  tusfürdő – többek közt ezekkel lehet segíteni, a lényeg, hogy legalább egy hónapig még ne járjon le a szavatossága az ajándékba szánt termékeknek. A Baranyában összegyűlt adományokat a baranyai rászorulók közt osztja majd szét a Vöröskereszt. 

 

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt.
