Rendkívüli buszjáratok indulnak a temető felé

Wald Kata
Rendkívüli buszjáratok indulnak a temető felé

Rendkívüli plusz járatok közlekednek a temető felé a hétvégén, a megnövekedett utasforgalomra való tekintettel Komlón. A 7A jelzésű Autóbusz-állomás – Temető – Autóbusz-állomás vonalon sűrűbben közlekednek a helyi autóbuszok október 28. és november 3. között. Az önkormányzat közlése szerint november 1-jén, szombaton és november 2-án, vasárnap – a munkaszüneti napi menetrend szerint – szintén több busz közlekedik a megszokottnál. Az autóbusz-állomásról 11:00, 16:20 és 17:20 órakor, a temetőtől 11:10, 16:30 és 17:30 órakor indulnak plusz járatok. A sűrített forgalom még a hétfői napra is érvényes: november 3-án, hétfőn a munkanapi menetrend szerint, de a fenti időpontokban közlekednek az ünnepi járatok. 

 

