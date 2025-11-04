november 4., kedd

A technika ördöge

1 órája

Óriási a felháborodás az előfizetők körében: élvezhetetlenek a BL meccsek – Szoboszlairól maradnak le, hiába fizettek

Hiába két óriási rangadó a labdarúgó Bajnokok Ligájában, rengeteg magyar előfizető lemarad róla.

Nem láthatjuk Szoboszlait a BL-ben.

Forrás: MW

A labdarúgó Bajnokok Ligája legjobb mérkőzései már egy jó ideje csak az RTL streamingszolgáltató közvetíti, ennek eléréséhez azonban RTL+ szükségeltetik, amely nem kevés összeg egy hónapra az előfizetők számára. Óriási felháborodást keltett a kedd este folyamán, hogy a szolgáltatás nem működik megfelelően - gyakorlatilag sehogy, akad, megáll, tölt, akinél meg is jelenik az adás, pillanatok múlva eltűnik, de akad olyan felhasználó is, aki a bejelentkezésig sem jut el.

RTL hiba, vagy a technika ördöge? Lemaradunk a keddi BL közvetítésekről, nem láthatjuk Szoboszlai és a Real Madrid összecsapását

Nem működik az RTL+ a pécsi előfizetők számára sem, olvasónk arra panaszkodott, hogy a mai nap során fizetett elő a szolgáltatásra, de nem tud belépni sem a fiókjába. Az RTL+ Magyarország nevű nyilvános Facebook csoportot elözönlötték a feldühödött kommentek. A csatorna egyelőre nem reagált a hibára.

Kiakadtak az előfizetők.
Forrás: Facebook

Olvasónk laptop képe:

Forrás:   bama.hu

Olvasónk jelentése szerint a stream a második félidő közepére helyreállt. 

 

