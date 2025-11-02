Fejlesztés
43 perce
Sorra újulnak meg az utak a városban
Tovább fejlesztette a belterületi úthálózatot a komlói önkormányzat az idei évben is – a Gárdonyi Géza utca befejező szakasza, a belvárosi Kinizsi Pál utca egy része, valamint Béketelep 2-es és 3-as sora újult meg.
A beruházások a képviselői alapok összehangolt felhasználásával váltak lehetővé, és olyan útszakaszokra koncentráltak, ahol a közmű-előkészítés már megtörtént vagy ahol kritikusan rossz volt az út állapota. A város útfelújítási programja a következő években is folytatódik, az önkormányzat célja, hogy minden belterületi útszakasz korszerű, biztonságos és jól járható legyen.
