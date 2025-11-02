november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

43 perce

Sorra újulnak meg az utak a városban

Címkék#útszakasz#Kinizsi Pál utca#önkormányzat#Gárdonyi Géza utca#komló#úthálózat

Tovább fejlesztette a belterületi úthálózatot a komlói önkormányzat az idei évben is – a Gárdonyi Géza utca befejező szakasza, a belvárosi Kinizsi Pál utca egy része, valamint Béketelep 2-es és 3-as sora újult meg.

Wald Kata
Sorra újulnak meg az utak a városban

A beruházások a képviselői alapok összehangolt felhasználásával váltak lehetővé, és olyan útszakaszokra koncentráltak, ahol a közmű-előkészítés már megtörtént vagy ahol kritikusan rossz volt az út állapota. A város útfelújítási programja a következő években is folytatódik, az önkormányzat célja, hogy minden belterületi útszakasz korszerű, biztonságos és jól járható legyen.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu