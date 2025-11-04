november 4., kedd

Nagy a felháborodás: valóban ez lesz a forgalmas szupermarket helyén? Utánajártunk

A szupermarket nagy űrt hagyott maga után, sokaknak hiányzik. A helyiek találgatják, hogy mi veheti át a Spar helyét.

Nagy a felháborodás: valóban ez lesz a forgalmas szupermarket helyén? Utánajártunk

A Széchenyi utcában található üzlet sokaknak hiányzik.

Forrás: Google Maps

Ahogy arról korábban már beszámolt a bama.hu, augusztus végével bezárt Szigetvár egyik legforgalmasabb üzlete, a Széchenyi utcában található Spar szupermarket. A helyiek szerint az üzlet nyitásakor friss lendületet és eleganciát hozott a városba − sok idősebb vásárlónak oldotta meg az élelmiszer beszerzését. A helyiek találgatásokba kezdtek: egyesek szerint Aldi nyílhat a helyén, de a találgatások között megjelent egy lehetséges itallerakat létrejötte is. Igyekeztünk kinyomozni az igazságot.

spar szupermarket
Több Spar szupermarket a bezárás sorsára jutott az elmúlt időszakban.
Forrás: Google Maps

Bezárt a Spar Szigetváron, mi jöhet a helyére?

A helyi fórumokon már jó ideje megkezdődtek a találgatások annak kapcsán, hogy mi nyílhat a bezáró Spar helyén. A többség reméli, hogy szintén egy élelmiszert is forgalmazó üzlet, ugyanis sokaknak bosszúságot okoz, hogy emiatt a bezárás miatt egy másik, távolabbi helyre kell elutazniuk egy tejfölért is. Ezért is fogadták sokan bosszankodva azt a pletykát, hogy itallerakat kerülhet az egykor szebb napokat megélő üzlet helyére. Igyekeztünk hivatalos információhoz jutni, ezért megkerestük Szigetvár Város Önkormányzatát. 

A szigetvári Spar üzlet bezárásáról mi is csak a hírekből értesültünk, semmiféle hivatalos értesítést nem kaptunk az üzletlánctól. Az épület maga a „Spar” tulajdona, jelenleg semmilyen információnk nincs arról, hogy mit szeretnének vele kezdeni

− árulta el lapunknak Dr. Vass Péter, a település polgármestere, majd hozzátette, amennyiben tudomásukra jut valamilyen információ, azt természetesen megosztják lapunkkal.

 

 

 

