Szabi a pék elárulta a minőségi kenyér titkát is

A baranyai felmenőkkel büszkélkedő Szabadfi Szabolcs szerint minden gazda fejében el kell ültetni annak a gondolatát, hogy a jó minőségű kenyérhez elsősorban jó minőségű búzára és termőföldre van szükség.

Ha ez megvan, az a feladatunk, hogy megadjuk a kellő időt és tiszteletet a tésztának. Csak hozhatjuk létre a kiváló minőségű pékárut, melynek egyben szakrális szerepe is van

– mondta Szabi a pék. A sztárpék azt is hozzátette, hogy vélemény eszerint, aki élelmiszert ad másoknak, annak a világ legmegbízhatóbb emberének kell lennie.

A kenyér drágulásával kapcsolatban Szabadfi Szabolcs elmondta, hogy korábban senki nem volt megfizetve, aki a pékáru előállításban részt vett és az alapanyag sem volt megfelelő, így természetesen olcsóbban lehetett adni.

Most értünk oda ahhoz a minőséghez, amit bátran a családom asztalára merek tenni, de bizony ennek a minőségnek, mint mindenhol, itt is ára van.

Varga Csaba, a nagyváradi születésű építész arról vált híressé, hogy oxigénpalack nélkül, egyedül mászik meg olyan 8000 m-nél magasabb csúcsokat, mely a legtöbb ember számára csak álom lehet.

Eddig hat ilyen sikeres expedícióm volt, ahol elértem a csúcsot, a közös pedig az volt bennük, hogy mindegyikre felvittem magammal a magyar zászlót. Ez része a küldetésemnek” – tette hozzá a sportoló. A történelmi Magyarország egyik legfontosabb városában élő hegymászó szerint, ha valaki bármiben eredményes akar lenni, akkor nem lehet megspórolni a munkát és az energiabefektetést. Tudatosan kell készülni a céljaidra, legyen az sport, tanulás vagy karrier.

Koleszár Tibor, a kaposvári Walise Kft. ügyvezetője felhívta a figyelmet a tiszta víz fontosságára.

Mi egy olyan céget építettünk, mely innovatív módon monitorozza, vizsgálja az élővizeinket. Nem csak az óceánok vízminőségére kell odafigyelnünk, hanem ugyanolyan fontos a hazánkban lévő édesvíz készletekkel való megfelelő gazdálkodás is, hiszen a víz az egyik legalapvetőbb létszükségletünk

– fejtette ki a cégvezető. Koleszár Tibor a legkülönbözőbb szakemberekkel dolgozik azon, hogy ne csak gazdasági, hanem ökológiai szempontból is hasznot hozzon létre.