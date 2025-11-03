november 3., hétfő

Készítsd elő a bankkártyád

Mindenkihez ellátogatnak: személyi igazolványra lesz szükség!

Remek lehetőség, amivel érdemes élni.

Mindenkihez ellátogatnak: személyi igazolványra lesz szükség!

A személyi igazolvány megújítása soha sem volt ilyen egyszerű.

Forrás: Illusztráció

Fotó: Cseh Gábor

Újra kigurul a kormányablakbusz, amely november elején több baranyai településre is ellátogat.

November 4-én:

  • Erzsébet, 8:30
  • Geresdlak, 10:30

November 5-én:

  • Szentdénes, 8:30
  • Sumony, 10:00
  • Gyöngyfa, 11:30
  • Királyegyháza, 13:00

November 6-án:

  • Harkány, 09:00

Intézhető ügyek: 

  • személyi igazolvány megújítás
  • útlevél
  • jogosítvány
  • lakcímkártya 
  • diákigazolvány
  • parkolási igazolvány
  • ügyfélkapu-regisztráció
  • ügyfélkapu+ segítség

A busz nem csupán a nyugdíjasok, idősek számára jelent hatalmas segítséget, mivel a mozgó kormányablak akadálymentesített, így mozgássérültek is könnyedén igénybe vehetik a házhoz érkező szolgáltatásokat.

Az illetékfizetésre csak bankkártya segítségével lesz lehetőség!

 

