Mindenkihez ellátogatnak: személyi igazolványra lesz szükség!

Újra kigurul a kormányablakbusz, amely november elején több baranyai településre is ellátogat.

November 4-én:

Erzsébet, 8:30

Geresdlak, 10:30

November 5-én:

Szentdénes, 8:30

Sumony, 10:00

Gyöngyfa, 11:30

Királyegyháza, 13:00

November 6-án:

Harkány, 09:00

Intézhető ügyek:

személyi igazolvány megújítás

útlevél

jogosítvány

lakcímkártya

diákigazolvány

parkolási igazolvány

ügyfélkapu-regisztráció

ügyfélkapu+ segítség

A busz nem csupán a nyugdíjasok, idősek számára jelent hatalmas segítséget, mivel a mozgó kormányablak akadálymentesített, így mozgássérültek is könnyedén igénybe vehetik a házhoz érkező szolgáltatásokat.

Az illetékfizetésre csak bankkártya segítségével lesz lehetőség!