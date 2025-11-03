Készítsd elő a bankkártyád
18 perce
Mindenkihez ellátogatnak: személyi igazolványra lesz szükség!
Remek lehetőség, amivel érdemes élni.
A személyi igazolvány megújítása soha sem volt ilyen egyszerű.
Forrás: Illusztráció
Fotó: Cseh Gábor
Újra kigurul a kormányablakbusz, amely november elején több baranyai településre is ellátogat.
November 4-én:
- Erzsébet, 8:30
- Geresdlak, 10:30
November 5-én:
- Szentdénes, 8:30
- Sumony, 10:00
- Gyöngyfa, 11:30
- Királyegyháza, 13:00
November 6-án:
- Harkány, 09:00
Intézhető ügyek:
- személyi igazolvány megújítás
- útlevél
- jogosítvány
- lakcímkártya
- diákigazolvány
- parkolási igazolvány
- ügyfélkapu-regisztráció
- ügyfélkapu+ segítség
A busz nem csupán a nyugdíjasok, idősek számára jelent hatalmas segítséget, mivel a mozgó kormányablak akadálymentesített, így mozgássérültek is könnyedén igénybe vehetik a házhoz érkező szolgáltatásokat.
Az illetékfizetésre csak bankkártya segítségével lesz lehetőség!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre