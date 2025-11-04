Hosszú ideig nem lesz víz
Elzárják a vizet a téli időjárásra való tekintettel, csak tavasszal nyitják meg újra
Érdemes így tervezni.
Elzárják a vizet a temetőben.
Ideiglenesen lezárják a vízvételi helyet a kacsótai temetőben. A helyi önkormányzat tájékoztatta a lakosságot, hogy a jövő hét folyamán a temetőben található vízvételi helyet ideiglenesen lezárják a közelgő téli időjárás miatt. A döntés célja, hogy megelőzzék a fagy okozta károkat a vízrendszerben.
A vízszolgáltatás tavasszal, a fagyveszély elmúltával kerül ismételten megnyitásra.
Az önkormányzat kéri a lakosok megértését és együttműködését, és köszöni, hogy segítik a közösség infrastruktúrájának megóvását.
