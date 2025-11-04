10 perce
Termékvisszahívás a SPAR-nál: veszélyes baktérium miatt került le a polcokról a népszerű élelmiszer
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kivont a forgalomból egy saját gyártású élelmiszert. A termékvisszahívás részleteit a fogyasztóvédelem tette közzé, miután hatósági vizsgálat során veszélyes baktériumot mutattak ki az ételben.
A mikrobiológiai problémák miatt a vállalat azonnali intézkedéseket tett, hogy megvédje a fogyasztókat és kivonja a kifogásolt tételeket a forgalomból. A termékvisszahívásban érintett élelmiszer vizsgálatai során Listeria monocytogenes baktérium jelenlétét állapították meg.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) megerősítette, hogy a SPAR együttműködött a vizsgálat során, és haladéktalanul intézkedett a problémás tételek forgalomból történő kivonásáról. A vállalat egyúttal gondoskodik a fogyasztóktól való visszahívásról is. A hatóság folyamatosan követi a visszagyűjtött termékek további sorsát, legyen szó megsemmisítésükről vagy biztonságos elszállításukról.
Termékvisszahívás: az érintett termék adatai az alábbiak
- Termék megnevezése: NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G
- Minőségmegőrzési idő: 20.11.2025
- Tételazonosító: LOT20112025
- Forgalmazó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
- Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.
Mi az a Listeria monocytogenes?
A Listeria monocytogenes egy olyan baktérium, amely komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen a várandós nők, kisgyermekek, idősek és legyengült immunrendszerű emberek számára. A fertőzés súlyos esetekben lázat, izomfájdalmat, gyomor- és bélrendszeri tüneteket, sőt, akár idegrendszeri panaszokat is okozhat.
Ezért a hatóság és a forgalmazó egyaránt arra kéri a fogyasztókat, hogy a visszahívásban érintett terméket semmiképp se fogyasszák el.