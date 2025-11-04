Termékvisszahívás a SPAR-nál: veszélyes baktérium miatt került le a polcokról a népszerű élelmiszer

A mikrobiológiai problémák miatt a vállalat azonnali intézkedéseket tett, hogy megvédje a fogyasztókat és kivonja a kifogásolt tételeket a forgalomból. A termékvisszahívásban érintett élelmiszer vizsgálatai során Listeria monocytogenes baktérium jelenlétét állapították meg.

Termékvisszahívás: gyomorproblémákat is okozhat a termék fogyasztása.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) megerősítette, hogy a SPAR együttműködött a vizsgálat során, és haladéktalanul intézkedett a problémás tételek forgalomból történő kivonásáról. A vállalat egyúttal gondoskodik a fogyasztóktól való visszahívásról is. A hatóság folyamatosan követi a visszagyűjtött termékek további sorsát, legyen szó megsemmisítésükről vagy biztonságos elszállításukról.

Termékvisszahívás: az érintett termék adatai az alábbiak

Termék megnevezése: NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G

NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G Minőségmegőrzési idő: 20.11.2025

20.11.2025 Tételazonosító: LOT20112025

LOT20112025 Forgalmazó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

A problémás térmék.

Mi az a Listeria monocytogenes?

A Listeria monocytogenes egy olyan baktérium, amely komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen a várandós nők, kisgyermekek, idősek és legyengült immunrendszerű emberek számára. A fertőzés súlyos esetekben lázat, izomfájdalmat, gyomor- és bélrendszeri tüneteket, sőt, akár idegrendszeri panaszokat is okozhat.