Semmiképp se fogyassz belőle!

10 perce

Termékvisszahívás a SPAR-nál: veszélyes baktérium miatt került le a polcokról a népszerű élelmiszer

Címkék#baktérium#veszélyes#NKFH#termékvisszahívás#lazac

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kivont a forgalomból egy saját gyártású élelmiszert. A termékvisszahívás részleteit a fogyasztóvédelem tette közzé, miután hatósági vizsgálat során veszélyes baktériumot mutattak ki az ételben.

A mikrobiológiai problémák miatt a vállalat azonnali intézkedéseket tett, hogy megvédje a fogyasztókat és kivonja a kifogásolt tételeket a forgalomból. A termékvisszahívásban érintett élelmiszer vizsgálatai során Listeria monocytogenes baktérium jelenlétét állapították meg.

Termékvisszahívás: gyomorproblémákat is okozhat a termék fogyasztása.
Fotó: Tomsickova Tatyana / Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) megerősítette, hogy a SPAR együttműködött a vizsgálat során, és haladéktalanul intézkedett a problémás tételek forgalomból történő kivonásáról. A vállalat egyúttal gondoskodik a fogyasztóktól való visszahívásról is. A hatóság folyamatosan követi a visszagyűjtött termékek további sorsát, legyen szó megsemmisítésükről vagy biztonságos elszállításukról.

Termékvisszahívás: az érintett termék adatai az alábbiak

  • Termék megnevezése: NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G
  • Minőségmegőrzési idő: 20.11.2025
  • Tételazonosító: LOT20112025
  • Forgalmazó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
  • Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.
A problémás térmék.
Forrás: NKFH

Mi az a Listeria monocytogenes?

A Listeria monocytogenes egy olyan baktérium, amely komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen a várandós nők, kisgyermekek, idősek és legyengült immunrendszerű emberek számára. A fertőzés súlyos esetekben lázat, izomfájdalmat, gyomor- és bélrendszeri tüneteket, sőt, akár idegrendszeri panaszokat is okozhat. 

Ezért a hatóság és a forgalmazó egyaránt arra kéri a fogyasztókat, hogy a visszahívásban érintett terméket semmiképp se fogyasszák el.

 

 

