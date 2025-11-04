Több hónapja semmi változás: még mindig hull a vakolat Pécs belvárosában! (VIDEÓ)

Hullik a vakolat a pécsi Kisfaludy utcában egy belvárosi épület homlokzatáról – figyelmezteti a belvárosi gyalogosokat egy falra ragasztott felirat. Arra járó olvasónk elmondása szerint az a járdarész nincsen lezárva, csupán felhívja a figyelmet a felirat, hogy az épületről lehullik a vakolat.

Hullik a vakolat a Kisfaludy utcában – szeptember óta!

Forrás: olvasói fotó

Ez a probléma már korábban is előfordult, még szeptemberben is ugyanitt jelezték a veszélyt: akkor is egy tábla figyelmeztette az arra haladókat a hulló vakolatra, és arra kérte őket, hogy a túloldalon közlekedjenek. Egy időszakra a tábla eltűnt, a homlokzathibát viszont nem javították ki, így a helyzet hónapok óta változatlan. A pécsi belváros több pontján is hasonló problémákat tapasztalhattak a gyalogosok, de a legtöbb helyen ezeket a problémákat kijavították.