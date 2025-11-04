november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bama.hu videó

51 perce

Több hónapja semmi változás: még mindig hull a vakolat Pécs belvárosában! (VIDEÓ)

Címkék#bama.hu videó#Pécs#épület#tábla#veszély

Bama.hu

Hullik a vakolat a pécsi Kisfaludy utcában egy belvárosi épület homlokzatáról – figyelmezteti a belvárosi gyalogosokat egy falra ragasztott felirat. Arra járó olvasónk elmondása szerint az a járdarész nincsen lezárva, csupán felhívja a figyelmet a felirat, hogy az épületről lehullik a vakolat.

hulló vakolat Pécs belváros
Hullik a vakolat a Kisfaludy utcában – szeptember óta!
Forrás: olvasói fotó

Ez a probléma már korábban is előfordult, még szeptemberben is ugyanitt jelezték a veszélyt: akkor is egy tábla figyelmeztette az arra haladókat a hulló vakolatra, és arra kérte őket, hogy a túloldalon közlekedjenek. Egy időszakra a tábla eltűnt, a homlokzathibát viszont nem javították ki, így a helyzet hónapok óta változatlan. A pécsi belváros több pontján is hasonló problémákat tapasztalhattak a gyalogosok, de a legtöbb helyen ezeket a problémákat kijavították.

 

Bama.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu