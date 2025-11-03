november 3., hétfő

Többeknek lesz segítség

2 órája

Újra megnyitja kapuit a forgalmas hely, ennek sokan fognak örülni!

Címkék#BARANYA-VÍZ Zrt#nyitás#ügyfélszolgálat

Nem kell messzire menni ezentúl.

Bama.hu
Újra megnyitja kapuit a forgalmas hely, ennek sokan fognak örülni!

Sokaknak lehet nagy segítség.

Forrás: Illusztráció

Fotó: Bujdos Tibor

A BARANYA-VÍZ Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a társaság Sellyei Ügyfélszolgálati Pontja 2025. november 5-től ismét megnyitja kapuit.

A nyitást követően az ügyfelek újra személyesen intézhetik ügyeiket a megszokott helyszínen, az alábbi időpontban:

Cím: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Ügyfélfogadási idő: szerda – 8:00 és 14:00 óra között

A szolgáltató egyben felhívja ügyfelei figyelmét, hogy a kényelmesebb ügyintézés érdekében továbbra is igénybe vehetők az elektronikus és telefonos csatornák

 

