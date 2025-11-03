Újra megnyitja kapuit a forgalmas hely, ennek sokan fognak örülni!

A BARANYA-VÍZ Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a társaság Sellyei Ügyfélszolgálati Pontja 2025. november 5-től ismét megnyitja kapuit.

A nyitást követően az ügyfelek újra személyesen intézhetik ügyeiket a megszokott helyszínen, az alábbi időpontban:

Cím: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Ügyfélfogadási idő: szerda – 8:00 és 14:00 óra között