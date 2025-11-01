Nyertes
1 órája
Varga Barnabás hozta a papírformát
Kihirdették a Pro Carton Young Designers Award 2025 nyerteseit – a díjazottak között pécsit is találunk.
Az Élelmiszer és ital kategória első díját a GletscherEis csomagolástervével és Budai Lotte oktató szakmai támogatásával a pécsi Művészeti Kar hallgatója, Varga Barnabás hozta el. A résztvevők új, a karton sokoldalúságát – többek közt mint fenntartható csomagolóanyagot – bemutató kartonkoncepciók tervezésével mutatták meg találékonyságukat és kreativitásukat.
