Varga Barnabás hozta a papírformát

Az Élelmiszer és ital kategória első díját a GletscherEis csomagolástervével és Budai Lotte oktató szakmai támogatásával a pécsi Művészeti Kar hallgatója, Varga Barnabás hozta el. A résztvevők új, a karton sokoldalúságát – többek közt mint fenntartható csomagolóanyagot – bemutató kartonkoncepciók tervezésével mutatták meg találékonyságukat és kreativitásukat.