Vigyázzunk! A saját számlájukra utalják a banki megtakarításunkat

Jellemzően azt közlik, hogy az ügyfél bankszámláin sikertelen utalási kísérleteket észleltek. Majd utasításokat adnak a számlákon lévő pénz „biztonságba helyezésére”, például egy állítólagos „technikai számlára” való átutalásra.

– A valóságban azonban a csalók így az érintett ügyfél aktív közreműködésével a saját számlájukra utalják a banki megtakarítást – figyelmeztet a KiberPajzs. Hangsúlyozva, hogy az ügyfelek pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosságának erősítésén dolgozó KiberPajzs nem működtet telefonos biztonsági szolgálatot és nem keresi meg közvetlenül az ügyfeleket.